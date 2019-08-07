Umur Bugay yarın toprağa verilecek

Dün öğle saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Umur Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

Umur Bugay, oyun yazmaya 1972'de başladı, yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.

"Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atan Bugay, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.

"Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi film ve dizilerin senaryolarını da yazan Bugay'ın, 1976'da "İşte Hayat", 1978'de ise "Çöpçüler Kralı" senaryoları, Antalya Film Festivali'nde en başarılı senaryo ödülüne layık görüldü.

Bugay'ın kaleme aldığı "Türk Küçükleri" adlı öykü kitabının yanında, anılarını yazdığı "Oğlum Adam Olacak" kitabı da 2017'de yayımlandı.





AA