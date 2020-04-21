Umut Demirdelen yoğun bakımda

Üzücü haberi tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından duyurdu:

Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umudum. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta.

Umut Demirdelen, 1953 doğumlu, oğlak burcu, aslen ise Ankara’lı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Askerliğini, 1983 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulu’nda Asteğmen olarak yaptı.

Oynadığı diziler ve sinema filmleri;

Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Gizli Dünyalar, Kadın İsterse, Beşinci Boyut, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal ve Payitaht Abdülhamit gibi bir çok projede rol aldı.