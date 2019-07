Umut Eker... Instagram hesabının anatomisi

INSTAGRAM NOTU: 7/10

Bu hafta daha çok Türkiye’nin en aykırı modeli Didem Soydan’nın profilinden tanıdığımız, “Hmm kim bu yakışıklı” diyerek profiline daldığımız model ve stil danışmanı Umut Eker’i konuşacağız. 219 bin takipçili hesabından 1344 kişiyi takip ediyor. Tam 4246 post paylaşmış!

Kankası Didem Soydan’ın ise 644 bin takipçili hesabında 3000 postu var. İkisinin de sıklıkla kendi fotoğraflarını paylaştığını düşünürsek Umut’un kendisini Didem’den daha seksi hissettiğini ve bunu da gözümüze sokmak istediğini anlayabiliriz.

Bir bakıyoruz duş perdesinin arkasında, bir bakıyoruz bornozuyla poz vermiş. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Umut da Didem de birlikte o kadar fotoğraf paylaşıyorlar ki kendilerini tek koymasalar kimin profilinde gezdiğinizi anlamayabilirsiniz.

Umut’un fotoğraflarında Didem’in kendisi yoksa köpeği Köpük var. Ördek ailesi gibi sürekli dip dibeler.

VİZYON VE STİL SAHİBİ

Profiline genel bir bakış attığınızda vizyon ve stil sahibi bir erkek olduğunu anlamamanızın imkanı yok. Her paylaşımı ince eleyip sık dokuyarak attığına eminiz. En çok dövmelerini göstermeyi seviyor.

Görünen yerlerinden gördüğümüz kadarıyla vücudunun yarısı dövmelerle kaplı. E tabii, o kadar saat ve para harcadığı bu dövmeler gömleklerin altında mı duracak! Göster Umut, hakkındır.

Bir de profilinde Türk bayrağının altında verdiği çeşitli pozlar var; belli ki vatansever biri. Seyahat etmeyi de seviyor. Bali’den Dubai’ye kadar birçok yere gitmiş. Tabii ki yalnız değil. Sizce kiminle gitmiş olmalı? Tabii ki DİDEM SOYDAN.

TUVALET DELİĞİNDEN UZAY BOŞLUĞUNA

Bunun yanında, çektiği konsept fotoğrafları ve video işlerini paylaştığı ‘@umutekervision’ adından bir hesabı daha var. Biz bazı işlerini hayli yaratıcı bulduk. Hele de tuvalet deliğinden uzay boşluğuna çıktığı video ilk sıraya yerleşti.

Evet, telefonu tuvaletin içine sokmuş! Şaka değil, gerçek. Mutlaka izleyin. ‘@umutekervision’ hesabının ilk paylaşımı olduğundan videoya kolayca ulaşabilirsiniz.

GECE HAYATI EMEK İSTER

Gece hayatını sevdiği aşikar. Gömleğini ütülediği fotoğrafın altına “Gece hayatı emek ister” yazmış. ‘Hem yakışıklıyım hem de ev işlerinde becerikliyim’ mesajı alındı. Tamam! Aslında tamam değil çünkü profilinde göndermeler bitmiyor.

Yatağında paylaştığı birden fazla fotoğrafı var. Ve sıkı durun yatağın başında Lana Del Rey’in meşhur şarkısı ‘Summertime Sadness’tan bir cümle olan “Kiss Me Hard Before You Go” yazıyor. (Gitmeden önce beni güzelce bi’ öp) Hem de büyük harflerle. Gerisini siz düşünün!

ASİ BİR ANA KUZUSU

Birçok postunda motorla pozlar vermiş. Motor sevdası iyi hoş da başında hiç kask göremedik. O kaskı takalım lütfen. Yine de motorda annesiyle verdiği pozu çok sevdik. Zaten paylaşımlarımda annesine hatırı sayılır bir yer vermiş. Asi bir ana kuzusu olduğu kesin!

FUNDA DURU