Serenay Sarıkaya ile yaşadığı iddia edilen aşkla ilgili Evirgen, sessizliğini korurken; Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından 31 yaşındaki işletmeci ve yönetmen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile bir kez daha adından söz ettirdi.

'GÖZLÜKLER ŞEKİL ÖNÜMDEN ÇEKİL'

Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Evirgen, paylaşımına; "Gözlükler şekil önümden çekil" notunu düştü.

KIVANÇ KAYITSIZ KALMADI

Ünlü işletmecisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Boğmaca Olimpiyatları" yorumunu yaptı. İkilinin güneş gözlükleriyle verdiği poza kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.