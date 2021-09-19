Magazin Umut Evirgen'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu paylaşım!

Umut Evirgen'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu paylaşım!

Magazin

Umut Evirgen'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu paylaşım!

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen, birkaç hafta önce Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla adından söz ettirdi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü işletmeci Umut Evirgen son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Evirgen, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

19 Eylül 2021, Pazar 10:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı iddia edilen aşkla ilgili Evirgen, sessizliğini korurken; Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından 31 yaşındaki işletmeci ve yönetmen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile bir kez daha adından söz ettirdi.

'GÖZLÜKLER ŞEKİL ÖNÜMDEN ÇEKİL'

Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Evirgen, paylaşımına; "Gözlükler şekil önümden çekil" notunu düştü.

KIVANÇ KAYITSIZ KALMADI 

Ünlü işletmecisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Boğmaca Olimpiyatları" yorumunu yaptı. İkilinin güneş gözlükleriyle verdiği poza kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Atlı birlikler
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Ela Naz Birdal: İhtiyaç duymadan aldığımız her ürün küresel iklim krizine neden oluyor
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Gerçek aşk için kendinle yüzleş
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız için mi imaj değiştirdi?
Elif Demirtaş Bilir
Öner Döşer
13 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hesabınızı iyi yapın
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Düşün yakalarından
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seda Sayan'ın sürpriz misafiri konseri bastı!