Oyuncu Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi, işletmeci Umut Evirgen’in, Emirgan’daki sahibi olduğu ‘Gizli Kalsın’ isimli mekanında arkadaşı iş insanı Ali Akın’ı darp ettiği iddiasıyla 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Ali Akın ve taraf avukatları katıldı. Sanık Umut Evirgen ise duruşmaya katılmadı.

'Yüzündeki pişmanlığı gördüm'

Olay günü alkollü olduklarını ve aralarında Evirgen ile tartışma çıktığını belirten Akın, “Sanıklardan Umut’u aradım. Olaydan takriben iki ay kadar sonra bir araya geldiğimizde sanık Umut pişman olduğunu söyleyerek benden özür diledi. Yüzündeki pişmanlığı da gördüm. Özgür irademle şikayetimi geri çekiyorum. Herhangi bir tehdit ya da baskı altında değilim. Hakkında dava açılan tüm sanıklardan şikayetimi geri çekiyorum” dedi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Yeni aşkı da oyuncu

Geçtiğimiz aylarda Tuba Büyüküstün'le ilişkilerine nokta koyan Umut Evirgen, bir diğer oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



