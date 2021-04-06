'Umut' hep var

İstanbul’da yaşayan 19 yaşındaki Umut Ünlü, ses telleri yapışık dünyaya gelen ve doğuştan yüzde 90 bedensel engelli bir birey. Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi son sınıfta olan Umut Ünlü, yüzde 100 burslu okuyor. Üniversitede engelli bireylerle ilgili bilinç yaratmayı amaçlayan ‘Farkındaysan Kulübü’nün Başkanı. Üniversitenin UltrAslan ve Unikültür kulüplerinde de yardım etkinlikleri için çalışan koyu Galatasaraylı Umut, aynı zamanda profesyonel yüzücü.

ÖNCELİĞİ SPOR

Umut, mezun olunca eğitimini 4 yıla tamamlayıp spor yöneticiliği okumak istiyor. Bir giyim mağazası açmayı da hedefleyen Umut için öncelik spor. Salgında yüzmeye başlayan Umut, “Şimdiye kadar engelimden çekindiğim için sporla ilgilenmemiştim. Salgında ‘engelli olarak da spor yapabilirim’ düşüncesiyle başladım. Okulda benimle aynı durumda olan yüzücü arkadaşım Emine Avcu beni antrenörüm Duran Arslan’la tanıştırdı. Şimdi yarışmalara hazırlanıyorum” dedi.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Mart 2020’den beri tüm üniversiteliler gibi uzaktan eğitim alan Umut, “Uzaktan eğitime aniden başlamak hepimizi biraz zorlasa da alıştık. Benim açımdan uzaktan eğitim iyi gidiyor. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini alamaz. Hocalarımız sınıfta gözümüzün içine bakınca etkisi ayrı oluyor. Derslerimiz online ve canlı. Sınavlarımız da uzaktan, bazıları test şeklinde yapılıyor. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım” diye konuştu.

DİJİTAL BULAŞMALAR

Umut, engelli öğrencilerin üniversiteden beklentilerini ise şöyle özetledi: “Üniversiteler, öğrencilerini yazarlar, eğitimciler, girişimcilerle dijital ortamda daha fazla buluşturmalı. Salgında fiziksel olarak daha çok kısıtlanan engelli öğrenciler için dijital etkinlikler çok faydalı.” Salgının en zor tarafının sosyalleşmeme olduğunu söyleyen Umut, “Engelli öğrenciler salgında kendilerini geliştirecek alanları araştırarak, yeni yeteneklerini keşfedebilirler. Yazılım, resim, müzik, spor imkanlarını zorlasınlar” dedi.

51 BİN 647 ENGELLİ ÖĞRENCİ

YÖKSİS verilerine göre, yükseköğretim kurumlarında 51 bin 647 engelli öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 27 bin 782’si ön lisans, 23 bin 581’i lisans, 236’sı yüksek lisans ve 48’i doktora düzeyinde eğitim görüyor. Öğrencilerin yüzde 89’u ise açık öğretim programlarında yer alıyor.