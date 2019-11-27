Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı!

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Umut Kırca, haberi doğruladı. Boşanmalarının özel bir sebebi olmadığını söyleyen Umut Kırca, "Maalesef boşandık, böyle olması gerekti, hayat devam ediyor, yeniden evlenmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.

'Karşılıklı anlaşamamaktan dolayı boşandık'

Umut Kırca sözlerini "Biz kimseye özellikle boşandık diye duyurmadık, her boşanmanın nedenleri gibi bizde o nedenlerle, karşılıklı anlaşamamaktan dolayı boşandık" diye bitirdi.