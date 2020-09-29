Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına gitmek üzere.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir’in menajeri Ergün Yücel, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Yücel, "Umut’un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Belçika ve Almanya'dan da isteyen takımlar vardı" dedi.