Futbol Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralanacak

Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralanacak

Futbol

Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralanacak

Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediğini açıkladığı Umut Nayir, Hırvatistan'a transfer oluyor. Oyuncunun menajeri A Spor'a bağlanarak transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

29 Eylül 2020, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına gitmek üzere.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir’in menajeri Ergün Yücel, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Yücel, "Umut’un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Belçika ve Almanya'dan da isteyen takımlar vardı" dedi.

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