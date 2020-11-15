Umut Süleyman Altınpa dünyanın en iyisi olmak için yarışacak

Daha önce uluslararası yarışmalarda birçok kez birincilik elde ederek Türk bayrağını dalgalandıran sporcu Umut Süleyman Altınpa, bu kez dünyanın en iyisi olmak için sahneye çıkacak.

2019'da Los Angeles'ta düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC IFBB Men Physique yarışmasında şampiyon olarak Las Vegas'ta düzenlenecek MR. Olympia'da yarışmaya hak kazanan Altınpa, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Altınpa, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yarışmaya çok uzun zamandır çalışıyorum. Şuan Amerika'dayım ve sadece bu işe odaklandım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bana destek olan ailem, arkadaşlarım ve öğrencilerim için bu yarışı kazanmak istiyorum. Daha sonra Türkiye'ye dönüp ilerde Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilerime deneyim ve tecrübelerimi aktarmak ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmak istiyorum.”

Kaynak: Haber Global



