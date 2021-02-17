Umut Süleyman Altınpa, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen dünyanın en büyük ve prestijli yarışması olan Olympia Amateur'de dereceye girerek bir ilke imza atmıştı. Başarılı sporcu, Sandiego'da NPC/İFBB MUSCLE GOLD COAST'ta yer alan tek Türk olarak sahneye çıktı. Altınpa, büyük bir başarının altına imza atarak yarışmada birinci oldu.

Bu yarışmaya uzun süredir hazırlandığı belirten Altınpa "Şampiyonluk sözü vermiştim. Bu sözü tuttuğum için çok mutluyum. Benim amacım Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını böyle önemli platformlarda dalgalandırmak. Bunu sağlamanın gururunu yaşıyorum. Bu yılın ilk şampiyonluğu kazandım ve Allah'ın izniyle devamı gelecek. Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Global