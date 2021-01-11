Umutlar, hayaller ve kader

Gökyüzünde çıplak gözle göremediğimiz Neptün, modern astrolojide Balık burcunu yönetir. Fedakârlık ve vaz geçme enerjisi taşır. Oldukça mistik bir gezegendir ve büyük bir gaz devi olmasıyla beraber kendini saklar. Sırlarını vermez. Sisli, puslu, görünmeyen veya bilinmeyen durumlar anlatır. Sanki kendimizde göremediğimiz özelliklerdir. Kontrolümüzün tamamen dışında, mantıklı olanı değil de hislerimiz sayesinde bütün olabileceğimiz büyük bir gücü temsil eder. Teslimiyet enerjisi çok yüksektir. Umutlarımız ve hayallerimize dair ne varsa Neptün sayesindedir.

Neptün; hayat enerjimiz, yaşam sevincimiz

Geçen ay Youtube’da Astroloji Televizyonu için dünyaca ünlü bir astrolog olan David Cochrane ile yapmış olduğum röportajda Neptün’ü hayat enerjimiz, yaşam sevincimiz olarak tarif etmişti. Gerçekten de çok doğru bir benzetme çünkü Neptün aynı zamanda motivasyon kaynağımız olan bir gezegendir. Her türlü istek, arzumuzun temelinde esasında Neptün yatar. Bizi harekete geçirir ve hayallerimizin peşinde koşmamıza yardım eder.

Ay Düğümleri ve kadersel ipuçları

Ay Düğümleri astrolojide kadersel yolumuzu anlamamızda bize yardımcı olan çok önemli birer referans noktasıdır. Gerçek birer gök cismi olmayıp, Ay ve Güneş’in yörüngelerinin ekliptikle kesiştiği birer nokta olan Ay Düğümleri, bulunduğu burç ve ev ile haritalarımızda önemli soruları cevaplar. Güney Ay düğümü ‘nasıl bir karma ile dünyaya geldim, ne gibi yetenekleri beraberimde getirdim?’ sorularını cevaplarken Kuzey Ay Düğümü de ‘hayat amacım nedir, hangi yöne ilerlemem gerekir?’ sorusunda yardımcı olur.

Bu ay Neptün’ün Ay Düğümleri ile yapmakta olduğu bu sert kare açı, bizi kadersel yolumuzda zorlayabilir. Hiç farkında olmadığımız ya da daha önceden düşünmediğimiz sorular kafamızı kurcalayabilir. Spiritüel bir deneyim de yaşayabiliriz ve bu da bizi hayat amacımızı anlama yolunda manevi bir uyanışa yönlendirebilir. Fakat Neptün’ün yukarıda bahsettiğim özelliklerini düşünürsek, hayattaki amacımızda belirsiz veya emin olamayacağımız bir dönemi yaşayacağımız da aşikârdır. Yolumuzu, amacımızı kaybetmiş hissedebiliriz. Önümüzü göremeyebiliriz. Unutmayın Neptün belirsizliği sembolize eder. Hayatımızın işte bu noktasında kendimizi anlamada, hayat amacımızı belirlemede cevaplar aramamız yardımcı olacaktır.

Neptün’ün ilham veren özelliklerini hissetmek ve gerçekleştirmeye çalışmak bir nevi çapa görevi görebilir. Bizi bu dünyaya bağlayan gerçeklerle yüzleşmek, bundan sonra yapacaklarımız konusunda bir adım olabilir. Önemli olan dürüstlükle yaklaşmak ve özümüzdeki bütünlüğü kaybetmemektir. Neptün bunu şart koşar.

Neptün’ün Ay Düğümleri ile yapacağı bu kuvvetli titreşimde farkındalığımızın artması kuvvetle muhtemeldir. Mistik ve kadersel bağlamda olasılıkları değerlendirmek tabi ki bizlerin elinde ama yönettiği Balık burcunda oldukça kuvvetli enerjiler sunan Neptün sayesinde algılarımızı açabilir, düşünce şeklimizi genişletebiliriz.

Neptün’ün doğum haritalarımızdaki pozisyonu ve transit Neptün’ün yine doğum haritalarımıza özellikle de kişisel gezegenlere yaptığı önemli açılar tabi ki incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu açılar hayal kırıklığından aydınlanmaya varan bir perspektifte etkiler sunabilir. Getireceği ilham ve hayal gücü ise uzun yıllar boyunca bizi etkilemeye devam edecektir.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu Neptünyen bir dönem diliyorum.

Sevgilerimle.