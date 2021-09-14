Umutlar pandemi sonrasında

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, “2019 yılında 368 milyon 387 bin dolar olan ihracatımız 2020’de yüzde 12.20 geriledi. Bunda Çin ve Irak’ın alımları durdurması etkili oldu. Buna rağmen, toplamda yüzde 12.20’lik gerileme, bizlere pandemi sonrasında çabuk toparlanacağımız yönünde ipucu veriyor” açıklamasını yaptı.

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