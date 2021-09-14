Ekonomi Umutlar pandemi sonrasında

Umutlar pandemi sonrasında

Ekonomi

Umutlar pandemi sonrasında

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, kentin ekonomisi hakkında konuştu.

14 Eylül 2021, Salı 11:38 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, “2019 yılında 368 milyon 387 bin dolar olan ihracatımız 2020’de yüzde 12.20 geriledi. Bunda Çin ve Irak’ın alımları durdurması etkili oldu. Buna rağmen, toplamda yüzde 12.20’lik gerileme, bizlere pandemi sonrasında çabuk toparlanacağımız yönünde ipucu veriyor” açıklamasını yaptı.

İlandır.

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