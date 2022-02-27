Türkiye Umutlar tükeniyor.. Yağmur'dan günlerdir haber yok

Umutlar tükeniyor.. Yağmur'dan günlerdir haber yok

Türkiye

Umutlar tükeniyor.. Yağmur'dan günlerdir haber yok

Muş’ta 6 gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden ara verildi.

27 Şubat 2022, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
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Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için sabah saatlerinde kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 6’ncı gününde de henüz sonuç vermedi.

Arama çalışmalarına; polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

MUŞ (İHA)

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