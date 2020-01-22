Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız un çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan un çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer un çorbası tarifi arıyorsanız ve un çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "un çorbası tarifi, un çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Un çorbası tarifi

Un çorbası malzemeleri

- 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

- 1 su bardağından biraz az

- 4 su bardağı su

- Karabiber

- Tuz

- 1 Yemek kaşığı tereyağı

- Pul biber

Un çorbası yapılışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.

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