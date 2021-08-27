Un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Ağızlarda dağılan ve tadına doyum olmayan un kurabiyesi tarifi arayanlar için enfes bir tarifimiz var! Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız un kurabiyesi tarifi nefis bir lezzet. Peki, un kurabiyesi nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Pratik ve kolay yapabileceğiniz un kurabiyesi tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
27 Ağustos 2021, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hem pratik hem de çok lezzetli un kurabiyesi tarifi, çay ve kahve keyfinize keyif katacak. Kurabiye sevenler "un kurabiye nasıl yapılır?" merak ediyor. Un kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
UN KURABİYESİ TARİFİ
Un kurabiyesi malzemeler
- 1 paket tereyağı yada margarin ( oda sıcaklığında)
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
- 4 çorba kaşığı buğday nişastası
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Aldığı kadar un
Un kurabiyesi üzeri için;
- Yarım su bardağı pudra şekeri
Margarin ve ya tereyağı karıştırma kabına alınır. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri eklenir ve yoğrulur. Üzerine nişasta ve unu ilave ediyoruz, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğrulan hamurda tercih ettiğiniz bir şekil varsa istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kararsızsanız rulo gibi uzatıp julyen şeklinde kesebilirsiniz. Kesilen parçaların üzerine çok hafif çatalla bastırırsanız pastane kurabiyesi görüntüsü oluşturabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakikaya yakın pişirin. Fırından çıkartıp soğumasını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.