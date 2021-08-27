Hem pratik hem de çok lezzetli un kurabiyesi tarifi, çay ve kahve keyfinize keyif katacak. Kurabiye sevenler "un kurabiye nasıl yapılır?" merak ediyor. Un kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

UN KURABİYESİ TARİFİ

Un kurabiyesi malzemeler

1 paket tereyağı yada margarin ( oda sıcaklığında)

1 kahve fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

Un kurabiyesi üzeri için;

Yarım su bardağı pudra şekeri

Un kurabiyesi yapılışı

Margarin ve ya tereyağı karıştırma kabına alınır. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri eklenir ve yoğrulur. Üzerine nişasta ve unu ilave ediyoruz, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğrulan hamurda tercih ettiğiniz bir şekil varsa istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kararsızsanız rulo gibi uzatıp julyen şeklinde kesebilirsiniz. Kesilen parçaların üzerine çok hafif çatalla bastırırsanız pastane kurabiyesi görüntüsü oluşturabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakikaya yakın pişirin. Fırından çıkartıp soğumasını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.



