Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır?

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Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi malzemeleri

- 1 paket tereyağı yada margarin ( oda sıcaklığında)

- 1 kahve fincanı sıvı yağ

- 4 çorba kaşığı buğday nişastası

- 1 su bardağı pudra şekeri

- Aldığı kadar un

Un kurabiyesi üzeri için;

- Yarım su bardağı pudra şekeri

Un kurabiyesi yapılışı

Margarin ve ya tereyağı karıştırma kabına alınır. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri eklenir ve yoğrulur. Üzerine nişasta ve unu ilave ediyoruz, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğrulan hamurda tercih ettiğiniz bir şekil varsa istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kararsızsanız rulo gibi uzatıp julyen şeklinde kesebilirsiniz. Kesilen parçaların üzerine çok hafif çatalla bastırırsanız pastahane kurabiyesi görüntüsü oluşturabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakikaya yakın pişirin. Fırından çıkartıp soğumasını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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