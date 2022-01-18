Tahılların öğütülmesiyle elde edilen un, mutfaklarda en çok kullanılan malzemelerden biridir. Özellikle hamur işi ve tatlılarda tercih edilen un, birçok gıdanın temel bileşenidir. Peki, un nasıl saklanır? Unun böceklenmemesi için ne yapılır?

UN NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Öncelikle unun raf ömrünü uzatmak için, mümkün olduğunda en taze unu seçmeye özen gösterin. Unun tazeliği anlamak için, paket üzerinde yer alan üretim tarihini kontrol edebilirsiniz.

Unu saklamak için en uygun yöntem cam kavanozlar kullanmaktır. Cam kavanozlar, unun böceklenmesini önler.

Unu cam kavanoza koyduktan sonra ağzını hava almayacak şekilde kapatın. Bu şekilde son kullanma tarihine kadar oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.

Eğer unu saklamak için plastik kapları tercih ediyorsanız, kapalı bir dolabın içinde kabın ağzını açık bırakarak muhafaza edebilirsiniz.

Unu saklayacağınız dolabın temiz ve rutubetsiz olmasına özen gösterin.

Unu kaptan alırken demir ve ıslak kaşık kullanmamaya dikkat edin. Bunun yerine tahta kaşıkları tercih edebilirsiniz.

Unun böceklenmemesi için, saklama kabına defne yaprağı, kuru karanfil veya nergis çiçeği koyabilirsiniz.

Eğer unu orijinal ambalajında saklamak istiyorsanız, ambalajın üzerine bir poşet geçirip hava almayacak şekilde bağlayabilirsiniz.

UNUN RAF ÖMRÜ NE KADARDIR?

Buğday unu, doğru koşullar sağlandığında 1 yıla kadar saklanabilir. Tam buğday, yulaf ve çavdar unun raf ömrü, beyaz una göre daha azdır. Bu tip unlar, maksimum 6 ay içinde tüketilmelidir.

BOZUK UN NASIL ANLAŞILIR?

Unun bozuk olup olmadığını anlamak için en iyi yol koklamaktır. Taze un nötr bir kokuya sahiptir. Ancak un bozulmaya başladıkça kötü kokar. Hatta ekşi, küf ve bayat kokabilir.

Bozulmaya başlayan un renksiz görünebilir.

Un, nem ve su ile temas ettiğinde büyük kalıplar ortaya çıkar. Bu durumda tüm unu çöpe atmanız gerekir.

Un bozulmamış ancak böceklenmişse, elekten geçirerek kullanmaya devam edebilirsiniz.



