Çaykur Rizespor, İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü çabuk buldu. Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman'la anlaşan Çaykur Rizespor, yeni hocasıyla 1.5 yıllığına anlaştı.

Çaykur Rizespor geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a 5-2 yenilmiş ve bu sonuç, İsmail Kartal'ın sonu olmuştu.

Ünal Karaman ise sezona Trabzonspor'un başında başlamış ve takımını şampiyonluk yarışının ciddi adaylarından biri haline getirmişti.

Şimdiyse bir başka Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u ligde tutmaya çalışacak. Rizespor şu anda 23 maçta topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.



