Ünal Karaman patladı: Ben salağım ya göremiyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Bordo-Mavili taraftarları ve basın mensuplarını eleştiren Ünal Karaman şunları söyledi:

"PARMAK NEDEN Mİ OYUNDAN ÇIKIYOR?"

Bugün 'Abdülkadir Parmak neden oyundan çıkıyor?' diye eleştirenler oluyor. Bakıyorum son 2 sezonda 1 gol, 2 asist yapan hatta sezon başı Samsunspor'a gitmek için araya adam koyan Parmak neden çıkıyormuş. Bana teşekkür etmeleri lazım.

"BAKALIM BU GENÇLERİ KİM OYNATIYOR"

Gençleri alıyoruz, tekrar gönderiyoruz. Hepsi benim için değer. Ben sizin gibi bakama, 'Onun bunun yakını' diyemem. Yetişmesi için beklemek lazım. Zaman lazım.

"BEN GERİ ZEKALIYIM, BİLMİYORUM"

Gerçekten medyaya çok teşekkür ediyorum! Çok adilsiniz gerçekten! Ben oyuncu çıkarıyorum, edilmemesi gereken sözler. Oyuncu alıyorum, çocuk daha girmeden bir sürü laf. Uzun adam çıkarsam gol yesek 'Uzun adamı çıkardı, gol yedi takım' diyeceksiniz. Ben geri zekalıyım! Ben salağım' Ben bilmiyorum! Tribündeki adam biliyor, gazeteci biliyor, ben bilmiyorum!

Beni geçin, profesyonelleri geçin ama bu çocuklara toz kondurmayın. Ümraniye'yi gördünüz, Hatay'ı gördünüz. Sakın küçümsemeyin. Onlar da ekmek kazanmak için çok çalışıyorlar. Olayı sadece 'Onu aldı, bunu çıkardı' diye görmeyin.