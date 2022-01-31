Uncharted: Legacy of Thieves Collection inceleme

Oyunun performansından önce belirtmemiz gereken önemli detaylar var. Hırsızlar Mirasının içinde Uncharted 4 ve Kayıp Miras bulunuyor. Eğer daha önce PlayStation 4’nüzde bu oyunları ya da oyunlardan birini aldıysanız, dijital ya da kutulu fark etmez belirli bir ücret karşılığında PlayStation 5 sürümüne yükseltme seçeneğiniz bulunuyor.

PlayStation 5 denince aklınıza direkt mükemmel grafikler ve görüntü geldiği için burada da en büyük geliştirme tabii ki de görsel tarafta oldu. Üç farklı görüntü modu var, bunlar kendi içinde Kalite, Performans ve Performans+ olarak ayrılıyor. Kalite modunda 2160p çözünürlükte saniyede 30 kare hızında oyun oynayabiliyorsunuz. Performans modunda 1440p 60fps, Performans+ modunda ise 1080p 120fps alabiliyorsunuz. Tabi monitörünüzde de 120fps desteği varsa bu geçerli. Akıcı bir şekilde oyun oynamayı seviyorsanız performans modu daha iyi. Ayrıca kalite moduyla grafik ve çözünürlük kalitesi olarak çok fark olduğunu söylemek zor. Sadece gölgeler, kenar yumuşatmaları gibi ince ayarların kalitesinin düştüğünü fark edeceksiniz.

Uncharted gibi aksiyonun bol olduğu ve yükleme sürelerinin önemli olduğu bir oyunda SSD’de de önemli. Daha önce PS4 Pro da 35 saniyeden fazla zaman alan yükleme sahneleri PS5’in yüksek hızlı SSD’si sayesinde 10 kat daha hızlı. Göz açıp kapayıncaya dek her şey yüklenmiş oluyor. Ayrıca, Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, Oodle doku sıkıştırma teknolojisi kullanıyor ve PS5’in kendi çipi üzerindeki özel sıkıştırma donanımı nedeniyle birbiriyle uyumlu çalışıyorlar. Bu yeni teknoloji sayesinde konsol hafızanıza iki oyunu yüklediğinizde %40 daha az yer kaplıyor.

PlayStation 5’in oyunu hissetmenize yardımcı olan özelliği DualSense teknolojisi. Naughty Dog, 3D Ses ve DualSense desteğini de Hırsızlar Mirası Koleksiyonu’na eklemiş. 3D Ses desteği sayesinde kulaklık ve televizyon hoparlörü ile oyunu deneyimleyen kullanıcılar daha iyi ses kalitesi alabiliyor. Özellikle düşük frekanslardaki seslerde iyi bir iş çıkarılmış, etrafınızda 3D bir ortam varmış gibi hissettiriyor. Çatışma sesleri, kırılan objelerin seslerini iyi aktarılıyor. Günümüzde büyük ses sistemleri herkesin ilgisini çekmiyor, o nedenle güzel bir geliştirme olmuş.

Silah ile ateş ederken geri sekmeleri hissettirmesi, halatla objeleri çekerken zorlanmanız, aksiyonun durmadığı sahnelerde tuşların sert kalması ve baskı uygulamanız güzel detaylar. Ancak, bunlar Astro’s Playroom ya da NBA 2K’daki kadar etkileyici değil. Bunun nedeni oyuna tam olarak entegre edilmemesinden kaynaklanıyor. Tamamıyla yeni bir Uncharted geldiğinde durum daha farklı olacaktır.

Uncharted, Sony’nin en büyük oyun serilerinden birisi ve daha önceden oynamış bile olsanız yine aynı heyecanla oynayabiliyorsunuz. 4K çözünürlük, Performans modu ile 60fps, DualSense ve 3D Audio desteğiyle oyun farklı bir hal almış. Peki ekstra ücret verip yükseltme yapmalı mısınız? Serinin sıkı hayranıysanız ve Uncharted’ı PS5’te oynamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yakında Uncharted filmi de vizyona girecek, hafıza tazelemek adına güzel bir hamle olabilir.