UNESCO, INTED ve Mektebim önemli bir iş birliğine imza attı. Üç kurum birlikte Türkiye’de ‘STEM Üzerine En İyi Uygulama Müfredatı ve Okulları Projesi’ni hayata geçirecek. Mektebim, proje ile Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, Türkiye’nin, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini amaçlıyor. Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak ile Teknoloji, Ekonomi ve Diplomasi Enstitüsü (Institute of Technology, Economics and Diplomacy-INTED) CEO’su Gökhan Coşkun sorularımızı yanıtladı.

UYGULAMA OKULLARI AÇILACAK

Projenin rol model okullarını da Türkiye’ye kazandırmak için ‘UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulları’nı açmak istediklerini belirten Coşkun, Türkiye’de yedi bölgede en az bir kampüs açmayı planladıklarını söyledi. Türkiye’deki uluslararası eğitim programlarına denk gelecek bir okul türünü, hayata geçireceklerini kaydeden Coşkun, “İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 okulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

‘ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAK’

Fuat Sancak, UNESCO’nun tüm dünyaya STEM eğitiminde rol model olacak bu projeyi, Mektebim Okulları ile birlikte hayata geçirmesinin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. 21. yüzyılda artık farklı bir dünya ile karşı karşıya kalındığını belirten Sancak, “STEM eğitimi, öğrencilerin bu yeniçağa ayak uydurabilmeleri ve temel yetenekleri geliştirebilmeleri adına bütün ülkelerin eğitim politikası haline gelmiş durumda. Mektebim Okulları olarak UNESCO ile birlikte önemli kazanımlar sağlayacak bu eğitim projesini ülkemize kazandıracağız” dedi.

HEPSİNDE UYGULANACAK

Türkiye’nin kendine özgü STEM müfredatı ile STEM Öğretmen Eğitimi ve STEM Ölçme ve Değerlendirme Programı’nı hazırlayacaklarını ve Eylül ayı itibarıyla projeyi Mektebim Okulları’nın tüm kampüslerinde uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Sancak, 2020 yılında ise Türkiye’nin yedi bölgesinde en iyi STEM uygulama okullarını açacaklarını vurguladı.

TÜRKİYE’YE ÖZEL BİR MODEL

INTED CEO’su Gökhan Coşkun ise, bir başka ülkenin standartları ile ortaya çıkmış bir ürünü Türkiye’ye adapte etmediklerini belirterek, Türkiye’nin ihtiyaçları ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak projenin müfredatını hazırladıklarını söyledi. Coşkun, müfredatın UNESCO’nun ortaya koyacağı içerik zenginleştirmesi ile birlikte uluslararası bir akreditasyona sahip olacağını sözlerine ekledi. Haziran 2019 itibariyle UNESCO ile öğretmen eğitimlerine başlayacaklarını ifade eden Coşkun, UNESCO ile iş birliğinden ortaya çıkacak ana akademik kadroyu da geliştireceklerini vurguladı.

NİTELİKLİ VE KALİTELİ BİR PROGRAM

Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “STEM müfredatı, bunu uygulayacak öğretmen eğitimi programı ve bu öğrenmenin ölçülebileceği ölçme değerlendirme programı, Türkiye’de çok önemli bir boşluğu dolduracak nitelik ve kalitede olacak.”



