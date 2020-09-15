19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin en büyük deltalarından birisidir. Kızılırmak Deltası Samsun’a 30 km mesafede bir doğa cennetidir.

Delta’da bulunan su basar ormanları (Galeriç) ilkbahar da tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlardır. Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine girmiştir.

Kızılırmak Deltası, Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonlar ile oluşan, ülkemizdeki en büyük deltalardan biridir. Samsun ilinin Bafra, Engiz ve Alaçam ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.



