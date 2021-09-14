UNESCO tescilli gastronomi şehri

Dünyada ‘Gastronomi Marka Şehir’ unvanını alan 36, Türkiye’de ise 3 şehirden biri olan Afyonkarahisar’da, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile restorasyonu tamamlanan Gastronomi Konağı, hizmete açıldı. Benlioğlu Konağı olarak bilinen tarihi yapı, restore edilerek Gastronomi Konağı adı altında, şehre hizmet verecek. Gastronomi Konağı, medeniyetler beşiği Afyonkarahisar’ın tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirildi.

MİHENK TAŞI OLACAK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “112 yıllık tarihe sahip Benlioğlu Konağı, gastronomimize yakışır bir şekilde restore edildi. Konağımızın içinde Afyon’un tarihi sürecinden geçen kavimlerle ilgili Lidya Odası, Hitit Odası, Frig Odası, Selçuklu Odası, Osmanlı Odası, Cumhuriyet Odası gibi sembolik odalar oluşturduk. İki odamızı da Afyon mutfağının vazgeçilmezi olan yer sofrasına göre dizayn ettik. Burada sadece Afyonkarahisarımıza özgü yemek çeşitleri olacak. Kadim şehrimize gelen misafirlerimiz burada zengin yemek kültürümüzü tanıyabilecek. Bu yerin hem belediyemize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burası Afyonkarahisar’ın gözbebeği, mihenk taşı olacak” diye konuştu.

KENTİN CAZİBE MERKEZİ

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibini tebrik ederek, kentin her alanda tanıtıldığına dikkat çekti. Çiçek; “Gastronomi sadece il merkezi için değil, ilçelerimizle birlikte yeni bir hedef, yeni bir projedir. Afyon’un mutfağını misafirlere yerli ve yabancı herkese sunacak olan bu konak, gastro alanında adeta bir cazibe merkezi olacak. Afyonkarahisar’ın lezzetlerinin hem tanıtılacağı hem tattırılacağı konak gastronomi kültürüne ayrı bir değer katacak çalışmadır. Afyonkarahisar’ın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayan Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyor, ekibini de kutluyorum” dedi.

TESCİLLİ ÜRÜNLER

Sucuk, pastırma, Çay ilçesi vişnesi, kaymak, patatesli ekmek, şuhut keşkeği, kaymaklı ekmek kadayıfı, lokum, Afyon kebabı, patlıcan böreği, ağzıaçık, bükme, çullama köfte, velense/hamuraşı, ilibada sarması, Sultandağı gılli kirazı, Sultandağı kirazı, Emirdağ güveci, Emirdağ dolgulu köfte, Emirdağ yumurtalı pidesi, manda yoğurdu.

TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ

Ülkemizde turizm çeşitliliği açısından son yıllarda büyük önem kazanan ‘gastronomi turizmi’ özellikle bu alanda potansiyeli (mutfak zenginliği) olan şehirler için yeni destinasyonların da önünü açtı. Gaziantep ve Hatay’ın ardından; kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve kaymaklı ekmek kadayıfı denilince ülkemizin akla gelen ilk şehri olan Afyonkarahisar da bu alanda ilk adımı 2019 yılında attı ve aynı yıl UNESCO’ya yaptığı ilk müracaatta gastronomi şehri unvanını elde etti.

TANITIM VE PAZARLAMA

Afyonkarahisar, UNESCO’nun değerlendirmesinde bilinen lezzetlerinin yanı sıra 600’e yakın yöresel yemek çeşitliliği ile ön plana çıktı. Daha sonra tanıtım ve pazarlama konusunda bütün fırsatlar değerlendirildi. Afyon’un gastronomik özellikleri tüm kanallar kullanılarak Türkiye’ye ve dünyaya tanıtıldı. Afyonkarahisar Belediyesi’nce hazırlanan “Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi”, dezavantajlı grupların eğitim ve istihdamı için kullanılacak. Merkezin bu yıl tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Sosyal projelere ağırlık veren Afyonkarahisar Belediyesi, “Afyon Mutfağı Marka Yolunda” projesi ile de şu an Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın bulunduğu alanda ‘Gastronomi Sokağı’ oluşturmayı planlıyor. Afyon’un geleneksel lezzetleri, coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınıyor. 99 yöresel lezzetin patent ve tescilinin alınması planlanıyor. Daha sonra bu ürünleri üreten firmalar denetlenerek, üretim noktasında kalite ve standart artırılıyor.

HATIRA PARA BASTIRILDI

Öte yandan, yöresel lezzetlerin tanıtım ve satışı noktasında mihenk taşı olacak Gastronomi Konağı da Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 10 Eylül itibariyle hizmete açıldı. UNESCO’ya verilen taahhütlerden biri olan Gastronomi Müzesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Millet Hamamı’nın hem hamam müzesi hem de kahvaltı evi olarak kullanılması noktasında başlatılan çalışmalar da tamamlandı. Daha önce hiç yapılmamış bir şekilde sertifikalı ‘Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Hatıra Paraları’ bastırıldı.

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