Türkiye 'Üniformanla fotoğraf paylaş' akımına karşı yasal işlem başlatıldı

'Üniformanla fotoğraf paylaş' akımına karşı yasal işlem başlatıldı

Türkiye

'Üniformanla fotoğraf paylaş' akımına karşı yasal işlem başlatıldı

Sosyal medyadaki 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımına karşı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekete geçti. Askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

05 Kasım 2021, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personel tek tek tespit edilirken askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

ARALARINDA POLİS VE ASKERLER DE VAR

Bir sosyal paylaşım sitesinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

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