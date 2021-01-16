Unilever temizlikte hijyeni baştan yazıyor

Unilever Ev Bakım Kategorisi, 2030 yılına kadar ev ve çamaşır bakım ürünlerinin formüllerinde fosil yakıt kaynaklı karbonun yüzde 100’ünün yerine yenilenebilir ya da geri dönüştürülmüş karbon kullanacağını duyurdu. 1 milyar Avro’luk bir kaynak ile desteklenen bu programa “Temiz Gelecek Vizyonu” adı veriliyor. Program sadece ürünlerle de sınırlı değil. Hammadde tedariğinden fabrikalardaki üretime, ambalajlama yöntemlerinden atık yönetimine kadar baştan aşağı bir değişim planlanıyor.Unilever Temiz Gelecek Vizyonu bu haliyle kendi sektöründe döngüsel ekonomi açısından benzersiz bir örnek.

Unilever Temiz Gelecek Vizyonu’nun çok köklü bir değişim olduğunu ifade eden Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, “Temiz Gelecek Vizyonu yeni bir adım gibi görünebilir ama aslında 10 yıldır devam eden Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı çalışmalarımızın geldiği son noktadan bahsediyoruz. Zaten bu tecrübe sayesinde ‘Temizliğin geleceğini yeniden tasarlıyoruz’ gibi iddialı bir cümle kurabiliyoruz. Biz son 10 yılda tedarik, üretim, pazarlama ve satış gibi tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine göre şekillendirdik. Bunun büyümeye engel olmayacağını tam tersine işimiz ve dünya için iyi olanın ayrılmaz bir bütün olabileceğini kanıtladık. Örneğin, ev bakım kategorisinde büyümeyi sürdürürken ürünlerimizde kullanıcı başına karbon ayak izini yüzde 21, atık ayak izini yüzde 6, su ayak izini yüzde 7 azalttık. İşte bu tecrübenin tamamı şimdi Temiz Gelecek Vizyonu ile taçlanıyor.” diyor.

Leyal Eskin Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor: “2030 yılına kadar ev ve çamaşır bakım ürünlerinin formüllerinde fosil yakıt kaynaklı karbonun yerine tamamen yenilenebilir ya da geri dönüştürülmüş karbon kullanacağız. Zira insanların biz dahil tüm sektörlerden daha iyi bir dünya için beklentileri var. Hedefimize ulaşmak için asırlık kimyasal yöntemleri geride bırakacağız. Bu dönüşüme şimdi başlıyoruz çünkü tecrübemiz kadar teknolojideki gelişmeler de bugün bize artık daha çok imkân sunuyor. Biyoteknoloji kaynaklı bileşenler, karbon yakalama gibi teknolojiler olmasaydı bu hayali kurmamız mümkün değildi. Hepimiz gezegenimizin geleceğine dair endişeler taşıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak için yaşam biçimlerimizi ve tüketim tercihlerimizi değiştirmeye hazırız. Pandemi de bu bakış açısını daha fazla pekiştiren bir süreç oldu. Temizlik ve hijyen ürünlerinin yaşam kalitemiz ve toplum sağlığı noktasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu ürünler hayatımızın adeta ayrılmaz bir parçası; hepsinin insan sağlığı açısından yarattığı bir değer var. Aynı değeri gezegenin sağlığı için de sunmamız gerekiyor, zira hasta bir gezegende de sağlıklı insanlardan bahsedemeyiz.”

Fosil yakıtlarından elde edilen karbona bağımlılığa son vermeliyiz

Unilever Ev Bakım Kategorisi, ürün formüllerinde fosil yakıtlardan gelen karbona alternatif karbon kaynakları bulmak için ‘Karbon Gökkuşağı’ (Carbon Rainbow™) fikrini geliştirdi. Karbon Gökkuşağı’nda yenilenemeyen fosil karbon kaynakları “siyah karbon” olarak geçiyor ve bunun yerine yakalanan karbondioksit (mor karbon), bitkiler ve biyolojik kaynaklar (yeşil karbon), alg gibi deniz kaynakları (mavi karbon) ve atık malzemelerden geri kazanılan karbon (gri karbon) kullanımı üzerinde duruluyor. Unilever alternatif karbon kullanımında da çevresel etki değerlendirmesi yaparak ilerlemeyi planlıyor. Şirket, özellikle arazi kullanımı üzerindeki istenmeyen baskıların önlenmesi için sektöre öncülük eden sürdürülebilir kaynak bulma programları hazırlıyor.

Leyal Eskin Yılmaz “Sektör olarak hammadde de dahil olmak üzere ürünlerimizde fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulmalıyız. Yer altından karbon çıkarmayı bırakmalıyız, çünkü zaten yerde ve yer üzerinde bol miktarda karbon var. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu ile hedefimiz her ürünümüzü gezegen için iyi, performansı iyi ve fiyatı iyi olacak şekilde üretmek. Bu stratejiye uygun olarak tüketicimizle buluşturduğumuz bazı ürünlerimiz raflara çıkmaya başladı bile. Bitkisel kaynaklı leke çıkarıcılarla geliştirilen ve yüzde 50 daha az plastik içeren özel ambalajında sunulan OMO Bio Active, aktif oksijenlerle zenginleştirilmiş formülüyle Domestos Sıfır Klor, gücünü yüzde 100 doğal temizlik minerallerinden alan Cif Krem oldukça olumlu yorumlar alıyor. 2021 yılında da yine Temiz Gelecek Vizyonu kapsamında çok güçlü yeni ürünleri tüketicilerimizin beğenisine sunacağız.” diyor.

"Pandemi döneminde unileverden hijyen atağı"

Bundan 130 yıl önce “hijyeni yaygınlaştırmak” hedefiyle kurulan Unilever, pandemi döneminde de toplumda artan hijyen ihtiyacına yönelik inovasyonlarını sürdürdü. Maksimum hijyenin uzmanı olarak bilinen Domestos’un Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu[1] ile koronavirüs olarak bilinen “SARS-CoV-2” virüsü üzerinde yüzde 99,992 etkin olduğu yapılan bağımsız testlerle kanıtlandı. OMO, OMO Domestos Etkili Toz Deterjan ile çamaşırlarda hijyen sağlıyor. Yoğun formülü ile yüzeylere derinlemesine etki sağlayan Domestos Hijyenik Köpük Sprey’in yanı sıra Domestos Pratik Yüzey Spreyi yüzde 80 alkol bazlı formülleriyle sık temas edilen yüzeylerde maksimum hijyen sağlıyor. Yüzey temizleyicilerde Ultra Hijyen serisiyle portföyünü genişleten Cif, çamaşır suyu etkisiyle hem evde hem de dış alanlarda 100% Cif gücü sağlayarak tüketicilerin hijyen ihtiyacına cevap veren yenilikler gerçekleştiriyor.”





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