Üniversite adayları, ön lisans programlarını tercih etmek için Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için 180 puan barajı, bu yıl için geçerli olmak üzere 170 oldu. Adaylar, kılavuza ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adayların, bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Puan eşit olursa

Merkezi yerleştirme işleminde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacak. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/ SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde yaşı küçük olana öncelik tanınacak. 〉ÖSYM’nin https://ais. osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayın. 〉Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırın. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ‘2020-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini mutlaka görün. 〉Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra ‘tercih süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr’den tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Kayıt işlemleri

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıt isteğe bağlı. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, yerleştiği üniversiteye başvuracak. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurmaları zorunlu.

Bu detayı unutmayın

TYT’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS’ye başvuru yapması şartıyla, 2020-YKS’de TYT’ye girmeden 2019 yılı puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama bu yıl da devam ediyor.

Bunlara dikkat!

ÖSYM’nin https://ais. osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayın.

Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırın. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ‘2020-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini mutlaka görün.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra ‘tercih süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr’den tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayın.



