Eğitim & Kariyer Üniversite adaylarına burs

Üniversite adaylarına burs

Eğitim & Kariyer

Üniversite adaylarına burs

Altınbaş Üniversitesi, üniversite adaylarına ÖSYM bursuna ek yüzde 20 AU Inspire Future bursu verecek.

20 Nisan 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Adayların burstan yararlanabilmesi için 2021 YKS’de ilgili sınavlara girmiş ve kabul mektubunda yer alan bölüm/programlardan herhangi birine ilk beş tercihinde yer verip yerleşmiş olmaları gerekiyor. Burs değerlendirmesinde adayların bireysel yetkinlikleri ve kariyer hedefleri belirleyici olacak. AU Inspire Future Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler, burstan öğrenim süreleri boyunca yararlanabilecek.

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