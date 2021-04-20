Üniversite adaylarına burs

Adayların burstan yararlanabilmesi için 2021 YKS’de ilgili sınavlara girmiş ve kabul mektubunda yer alan bölüm/programlardan herhangi birine ilk beş tercihinde yer verip yerleşmiş olmaları gerekiyor. Burs değerlendirmesinde adayların bireysel yetkinlikleri ve kariyer hedefleri belirleyici olacak. AU Inspire Future Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler, burstan öğrenim süreleri boyunca yararlanabilecek.