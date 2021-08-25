Üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların yerleştirme sonuçlarını 4 Eylül’den önce açıklayacak. Çünkü yükseköğretim kurumlarına kayıtlar, 4-10 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek.

ÖNCE İLK EK YERLEŞTİRME

Genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ‘ek yerleştirme’ yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazananlar için kayıt takvimi belirlenecek. Kayıtlar bittikten sonra üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de ‘ikinci ek yerleştirme’ için başvuru tarihini ilan edecek.

BARAJ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

YKS tercihleri devam ederken, YKS barajları düşürülmüştü. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla ön lisans programlarını tercih için baraj 150’den 140’e düştü. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarıyla lisans tercihi için de baraj 180’den 170’e indirildi. Ancak bu düzenleme ikinci ek yerleştirmede geçerli olacak. İkinci kez yapılacak ek yerleştirmede TYT puanı 140 ve üzerinde olanlar ön lisans, 170 ve üzerinde olanlar da lisans programlarını tercih edebilecek.