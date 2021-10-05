Üniversite adaylarının umudu ikinci ek yerleştirmede

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7 Eylül’e kadar devam edecek. Elektronik kayıtlar ise bugün sona eriyor. Kayıtlar tamamlandıktan sonra üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM, mevcut boş kontenjanlara ilave olarak kayıt yaptırmayanlardan dolayı boş kalan kontenjanları da ekleyerek yeni bir kılavuz yayınlayacak.

224 BiN 31 BOŞ KONTENJAN

Kılavuzun yayınlanmasıyla bu yıla özel olarak uygulanan ‘ikinci ek yerleştirme’ süreci başlamış olacak. İkinci ek yerleştirmeye TYT puanı 140 ile AYT ve YDT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar da katılabilecek. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, birinci ek yerleştirme sonucunda 40 bin 596 yeni adayın yerleştiğini ve ikinci yerleştirme için 224 bin 31 boş kontenjan olduğunu söyledi. Son yerleşen adaylardan bazılarının da kayıttan vazgeçmesi ile birlikte bu sayı daha da artacak.



