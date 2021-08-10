Üniversite baraj puanı geçtiğimiz yıl 180’den 170’e düşürülmüş, bu yıl ise yine eski seviyesine çekilmişti. YKS tercih döneminde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla yeniden gündeme gelen 2021 YKS (TYT AYT) baraj puanının düşürülüp düşürülmeyeceği üniversite baraj puanı altında kalan pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor…

2021 YKS (TYT AYT) BARAJ PUANLARI

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Temel Yeterllik Testinde (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyorlar. Yani 2021 TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üstü puan alan adaylardan SÖZ, SAY, DİL ve EA puanları 180 ve üstü olan adaylar bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebiliyor.

TYT'de 150 ve üstü puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve altı olan adaylar ise yalnızca ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunuyor. Bu adayların SÖZ, SAY, DİL EA, puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları mevcut değil.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180

2021 YKS BARAJ PUANINI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ NET GEREKİYOR?

TYT'de barajı geçmek için en az 14-18 net yapmak gerekiyor.

AYT ve YDT'de barajı geçmek için en az 16-20 net yapmak gerekiyor.

NOT: Netler ortalama olarak yazılmıştır. Sorunun değerine göre, yukarı veya aşağı oynama olabilir.

2021 YKS (TYT AYT) BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

2021 YKS (TYT AYT) baraj puanı düşmedi ve bilindiği kadarıyla konuyla ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Üniversite baraj puanına ilişkin beklenmedik bir çağrı MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli Haziran ayında partisinin grup toplantısında üniversitelerle ilgili de konuşmuş gençlerin yarış atı gibi görülmemesi gerektiğini dile getirmişti. “Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir" diyen Bahçeli aynı zamanda üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

BAHÇELİ’DEN ÜNİVERSİTE BARAJ PUANINA İLİŞKİN ÇAĞRI

MHP lideri Bahçeli, Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda salgın döneminde öğrencilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti ve TYT baraj puanının 150'den 140'a, AYT baraj puanının da 180'den 160'a çekilmesini istedi.

“ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILMADAN…”

Bahçeli’nin yaptığı açıklama şu şekilde devam etti;

“Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız.

2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.

''ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN ÇAĞRISI DUYULMALI''

Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS'ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür.

SALGIN NEDENİYLE GENEL BAŞARI DÜZERİ BU YIL ÇOK DÜŞÜK

2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

''BARAJIN ÇEKİLMESİ GENÇLERE TERCİH İMKANI SAĞLAYACAK''

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir.

''TYT 140'A, AYT 160'A ÇEKİLMELİ''

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.

Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun.