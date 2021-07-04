Üniversite bölümü seçecekler dikkat! Maaş gibi burs verilecek

Son dakika: Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2019'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) katılımıyla sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için başlattığı 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu yıl da devam ediyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi ile üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere, tekstil mühendisliğini seçtikleri takdirde asgari ücret tutarında, yani 2 bin 800 TL burs veriliyor.

166 ÖĞRENCİYE BURS SAĞLANDI

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere tekstil mühendisliği bölümünü seçtikleri takdirde, asgari ücret tutarında burs verilecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil- Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) öncülüğünde yürütülen proje 3 yıl gibi kısa bir sürede meyvelerini verdi. Projenin ilk yılında 92, ikinci yılında da 74 olmak üzere toplam 166 öğrenciye burs sağlandı. Toplam 14 olan tekstil mühendisliği programlarının 9'unda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Bölüm puanları ise 100 puan arttı.

HEDEF NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

SABAH'a konuşan İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, "Projeyle, nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla öğrencilere okurken staj, mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlanıyor. Bu yıl ek olarak üniversite-sanayii iş birliğiyle öğrencilere en az bir dönem üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı yaptırmayı hedefliyoruz" dedi.

KIME NE KADAR BURS VERİLECEK?

Ünıversıte sınavı sıralamasında ilk 20 bine giren öğrencilere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs veriliyor.

'GELECEĞİ OLAN BİR BÖLÜM"

İTÜ Tekstil Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Özlem Ceyhan, "Burs miktarına bakıldığında çoğu vakıf ve kurumlara göre fazlasıyla yüksek. Bu da öğrenciye ne kadar değer verildiğini gösteriyor. Ben başka hiçbir yerden burs almıyorum ve tekstil bursu sayesinde kimseye bağlı olmadan hem eğitim hem de kişisel bütün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" dedi. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Selin Gençay ise "Geleceği olan bir bölüm. İnsanın 3 temel ihtiyacından biri giyinmek. Sınava giren gençlere bu bölümü tavsiye ediyorum. Bursum devam ediyor ve çok katkısı var. Tekstil ve hazır giyim sektöründe iş kaygısı yok. En hızlı iş bulan meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.



