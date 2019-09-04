Üniversite ek tercihleri yarın başlıyor

Adaylar tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden bireysel olarak yapacak. Tercihler, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan ek yerleştirme kılavuzuna göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti ise 20 TL.

Adayların, bu ücreti 12 Eylül saat 23.59’a kadar yatırması gerekiyor. Yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemi yapılmayacak.

Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS-2019 merkezi yerleştirmede bir bölüme yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmeden yararlanamayacak.

Sadece merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar ek yerleştirmeye başvurabilecek.

Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da tercih yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 23-27 Eylül arasında olacak.



