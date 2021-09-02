Üniversite elektronik kayıtları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Üniversiteye yerleşen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamalarının ardından akademik takvimin başlamasını bekleyecek. Şimdi ise önlerinde şahsen kayıt ve elektronik kayıt seçenekleri bulunuyor. Peki, Üniversite elektronik kayıtlarını kimler yapabilir? Elektronik üniversite kayıtlarını herkes yapabilir mi? İşte yanıtı…

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARINI KİMLER YAPABİLİR?

Üniversite elektronik kayıtları son zamanlarda en çok tercih edilen yöntem haline geldi. Özellikle şehir dışında bir üniversiteye gidecek adaylar, evlerinde bile kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Böylelikle hem zaman hem de maddi açıdan kolaylık sağlanmış oluyor.

İşin en güzel yanı ise e kayıt uygulamasının tüm devlet üniversitelerinde geçerli olması.

ELEKTRONİK ÜNİVERSİTE KAYITLARINI HERKES YAPABİLİR Mİ?

Elektronik üniversite kayıtlarını bir devlet üniversitesine kayıt hakkı kazanan herkes yapabiliyor.

E DEVLET ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt, YÖK tarafından 2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrencilerin hizmetine sunduğu ve popülaritesi her geçen gün artan bir uygulama.

Elektronik kayıtlar, e devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Elektronik kayıt için;

Üniversite e-kayıt için belirtilen tarihler arasında e devlet sistemine giriş yapılmalı,

Ana sayfada e işlemler bölümüne tıkladıktan sonra YÖK sayfasına tıklamalı,

Sonrasında ise e kayıt seçeneğini seçilerek talimatlar takip edilmeli…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite şahsen kayıt işleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.