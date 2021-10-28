Ekonomi Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara 4 ay ek ödeme

Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara 4 ay ek ödeme

Ekonomi

Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara 4 ay ek ödeme

Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede tüm zorluklara rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlıkla tarihe geçtiler. Bir başka deyişle pandeminin en büyük kahramanları sağlıkçılar.

28 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Devlet de bu kapsamda sağlıkçılara elindeki tüm imkanlarla destek oluyor. Dün bu konuda önemli bir düzenleme daha yapıldı.

1 NİSAN’DAN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; üniversite hastanelerinde koronavirüs salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021’den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ödeme tutarının toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

HER FIRSATTA YENİ HAK

Daha önce yapılan düzenlemeyle 1 Temmuz 2021’den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanına da 1.500 liraya kadar ilave ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 8 Mayıs’ta yapılan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık personellerine 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere mayıs, haziran ve temmuz aylarını da içine alacak şekilde 4 ay süreyle 500 lira ile 4 bin 800 lira arasında ek ödeme yapılmasına karar verilmişti. Dünkü düzenlemeyle üniversitelerin döner sermayelerine ve çalışanların unvanına göre ödemelerin de yaklaşık bu seviyelerde olacağı hesaplanıyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Askerlik 1 yıl kazandırır
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
29 adımda finansal özgürlük
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Putin'den Gazprom'a 'Avrupa'daki gaz depolama tesislerine tedariki artırın' talimatı