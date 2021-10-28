Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara 4 ay ek ödeme

Devlet de bu kapsamda sağlıkçılara elindeki tüm imkanlarla destek oluyor. Dün bu konuda önemli bir düzenleme daha yapıldı.

1 NİSAN’DAN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; üniversite hastanelerinde koronavirüs salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021’den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ödeme tutarının toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

HER FIRSATTA YENİ HAK

Daha önce yapılan düzenlemeyle 1 Temmuz 2021’den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanına da 1.500 liraya kadar ilave ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 8 Mayıs’ta yapılan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık personellerine 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere mayıs, haziran ve temmuz aylarını da içine alacak şekilde 4 ay süreyle 500 lira ile 4 bin 800 lira arasında ek ödeme yapılmasına karar verilmişti. Dünkü düzenlemeyle üniversitelerin döner sermayelerine ve çalışanların unvanına göre ödemelerin de yaklaşık bu seviyelerde olacağı hesaplanıyor.