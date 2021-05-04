Üniversite hayalleri salgına takıldı

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart 2020’de yüz yüze öğretime ara verildi. 23 Mart’ta da üniversitelerde dijital ortamda eğitime geçildi. Koronavirüs salgını özellikle üniversiteye yeni başlayan gençleri çok etkiledi. Üniversiteye başlamak birçok genç için yetişkinliğe adım atmanın ve aileden bağımsızlaşmanın önemli bir sembolü. Hayalindeki üniversiteyi kazanmak için gece gündüz çalışan gençler, kampüs yerine kendi evlerinde üniversite öğrencisi oldu.

OKULLARINI GÖREMEDİLER

Üniversiteler öğrencilerin kendilerini keşfettiği, kişiliklerini geliştirdikleri ve sosyalleştikleri alanlardır. Salgının gölgesinde üniversiteye başlayan gençler, bu fırsatlara erişemedi. Okullarını hiç göremeyen üniversite birinci sınıf ve sadece yarım dönem yüz yüze eğitim alan ikinci sınıf öğrencilerine sürece dair görüşlerini sordum. Online derslere odaklanamadıkları belirten öğrenciler, salgının bitmesini ve bir an önce okulların açılmasını istiyor.

‘KÜTÜPHANEYİ ÖZLEDİM’ ŞEVVAL AKAN: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta okuyorum. İstanbul’da yaşıyorum. Okulumu hiç görmedim. Sürekli evde olmaktan çok sıkıldım, o yüzden derslerime odaklanamıyorum. Hukuk öğrencisiyim. Derslerini arkadaşlarımla ve hocalarımla tartışmam lazım. Bunu online ortamda yapamıyorum. Yüz yüze eğitim başladığında kampüste ilk kütüphaneye gideceğim. Kütüphanede ders çalışmayı özledim. Hocalarımla yüz yüze konuşmak, soru sormak istiyorum. Online ortamda sorularımızı sorup yanıt alabiliyoruz, ama yüz yüze her zaman daha verimli. ‘

CANLI DERSLER KALABALIK’ AYKUT GÜLTAŞLAR: Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren online eğitim başladı. Sadece bir dönem okula gittim. Uygulamalı derslerimizi daha yüz yüze alamadık. Ders sırasında internet bağlantısı kopabiliyor. Online dersler kalabalık oluyor, özellikle ortak derslerde öğrenci sayısı 100’ü buluyor. Yüz yüze eğitimde okulumuzun Harita Teknolojileri ve Araştırma Kulübü’nün düzenlediği teknik gezilere katıldım. Uzaktan eğitime geçtikten sonra da kulüp olarak birçok online etkinlik yaptık.

‘ÜNİVERSİTEYİ MERAK EDİYORUM’ ATA YÜKSEL: Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler birinci sınıftayım. İlk zamanlar online eğitim rahattı. Yoklama da alınmıyor. Bir yıl oldu, artık sıkılmaya başladım. Dersler verimli olmamaya başladı. Online eğitimin tek iyi tarafı zaman tasarrufu sağlaması. Online eğitim sırasında internet ve sistemle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Üniversite ortamını merak ediyorum, yeni insanlar tanımak istiyorum. Online derste bir senedir isimlerini gördüğüm arkadaşlarımın daha yüzünü görmedim. Sadece seslerini duyuyorum. Kimse kamerasını açmıyor.

‘YÜZ YÜZE OLMAYINCA ODAKLANAMIYORUM EREN BULUT: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi birinci sınıfta okuyorum. İstanbul’da yaşıyorum. Üniversiteyi kazandığımda Trabzon’a gidip kampüsü gördüm. Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmeli. Online eğitim hem öğrencilerin hem de hocaların konsantrasyonunu düşürüyor. Online eğitimde derse odaklanamıyorum. Ders sırasında ses ve görüntü kesintileri oluyor. Hocalarımdan memnunum, ama yüz yüze eğitim daha verimli. Okul ve arkadaş ortamını çok özlüyorum. Sınıf arkadaşlarımla yüz yüze görüşmediğimiz için bir samimiyet ortamı oluşmuyor.

‘SINIFTAKİ KİŞİLERİ TANIMIYORUM’ KANAT OLGUN: Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü birinci sınıftayım. Okulumu sadece internetten gördüm. Birinci sınıflar için bu süreç daha kötü, birlikte derse girdiğim kişileri tanımıyorum. Online dersler sırasında internetle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Canlı derslerin kayıtları okulun dijital platformuna yükleniyor. Anlamadığım konu olduğu zaman dersin tekrarını izleyebiliyorum. Yüz yüze eğitim başladığında okulumdaki Amerikan futbol sahasını deneyimlemekve üniversitenin yurdunda kalmak istiyorum.