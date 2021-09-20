Türkiye Üniversite için çıktıkları yol faciayla bitti! Kopan parmak aradılar

Üniversite için çıktıkları yol faciayla bitti! Kopan parmak aradılar

Türkiye

Üniversite için çıktıkları yol faciayla bitti! Kopan parmak aradılar

Çorum'da kızları Dilanur Er'i Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götüren aile kaza yaptı. Sürücü Dursun Er olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hatice, çocukları Rıza ve Dilanur Er ağır yaralandı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Dursun Er idaresindeki 06 BDB 875 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atıp refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücünün eşi Hatice Er ile çocukları Rıza ve Dilanur Er, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


KOPAN PARMAK ARADILAR

Bu arada hastaneye kaldırılan Hatice Er'in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine trafik ekipleri, kaza yerinde kopan parmak aradı. Bulunan kopan parmak ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Dursun Er'in cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ailenin kızları Dilanur'u, Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götürdükleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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