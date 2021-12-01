Eğitim & Kariyer Üniversite kampüsünde tarım lisesi

Üniversite kampüsünde tarım lisesi

Eğitim & Kariyer

Üniversite kampüsünde tarım lisesi

Tokat’ta Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında imzalanan protokol kapsamında ‘Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ eğitime başladı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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’Tarım Lisesi’ olarak da bilinen okulda hem teori hem de pratik eğitim veriliyor. İngilizce tabanlı eğitim verilen lisede, öğrencilerin uluslararası standartlarda tarım bilgisine sahip olmaları hedefleniyor. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin laboratuvarlarını da kullanabilen öğrencilere, teknoloji eğitimi de veriliyor.

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