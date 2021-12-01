Üniversite kampüsünde tarım lisesi

’Tarım Lisesi’ olarak da bilinen okulda hem teori hem de pratik eğitim veriliyor. İngilizce tabanlı eğitim verilen lisede, öğrencilerin uluslararası standartlarda tarım bilgisine sahip olmaları hedefleniyor. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin laboratuvarlarını da kullanabilen öğrencilere, teknoloji eğitimi de veriliyor.