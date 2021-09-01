Üniversite kayıtları elektronik ortamda ve şahsen olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan üniversite kayıtlarını dileyen öğrenciler, belirtilen tarih aralığında yerleştikleri üniversiteye giderek şahsen yapabilecek. Peki, üniversite kayıt için hangi belgeler gerekli? 2021 Üniversiteye şahsen kayıtta hangi belge ve evraklar gerekiyor? İşte ayrıntılar…

2021 ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşme imkanı hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmak zorundalar. Bu kapsamda, kayıt işlemleri, 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıtlarını elektronik kayıt şeklinde yapan adaylar, kabul edildikleri üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini gerçekleştirebilecekler.