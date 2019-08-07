Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem süreci için son gün 23 Ağustos 2019 olduğunu söyleyen Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" dedi.

DHA



