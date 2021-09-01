2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, merkezi yerleştirmede bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencileri kayıt telaşı sardı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları internetten nasıl yapılır? İşte E devlet üniversite elektronik kayıt sayfası!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 üniversite kayıtları 6-10 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 4 Eylül tarihinde başlıyor. Adaylar üniversiteye elektronik kayıtlarını 8 Eylül tarihine kadar e devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları e devlet sayfası üzerinden yapılıyor.

Üniversite kaydını internetten yapmak isteyen adayların öncelikle T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresindeki e devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

E devlete giriş yapıldıktan sonra, 'e-hizmetler' bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneği tıklandığında öğrenciden istenilen bilgi ve belgeleri girerek e kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Kaydını tamamlayan öğrenciler bu sayfadan, kaydolduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabiliyor.

Üniversite kayıtlarının internetten yapılması zorunlu değildir ve tamamen tercihe bağlıdır.

Elektronik kaydolmayı tercih eden öğrencilerin üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor. Öğrenciler, elektronik kayıt işleminin ardından üniversitelerin duyurduğu tarihte ders kayıtlarını yaptırarak eğitime başlayabiliyor.

E DEVLET ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYIN