Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar hayalini kurdukları üniversiteye gitmek için gün sayıyor. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreçlerinde değişiklik yapıldı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercihleri ne zaman? İşte lisans ve önlisans boş kontenjanları…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.

2019 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınacak olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

BOŞ KONTEJANLAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM başkanı Porf. Dr. Halis Aygün twitter adresinden programların kontenjanları, yerleşen aday sayıları ve boş kontenjan sayılarını paylaşmıştı.