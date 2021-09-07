Üniversite kayıt tarihleri, 2021 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gerekli belgelerini tamamlayan adaylar, belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Diğer yandan “Üniversite kayıtları ne zaman bitecek?” araştırmaları da gün geçtikçe yoğunlaşıyor….

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite kayıtları başladı.

Elektronik kayıtlar, 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Şahsen kayıtlar ise 6 Eylül Pazartesi günü başladı, 10 Eylül Cuma günü sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYDINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR