Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Üniversite kayıt için hangi belgeler gerekli?
Üniversite kayıtları tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Elektronik kayıt ve şahsen kayıtlar farklı tarihlerde yapılacak. Bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmazlarsa haklarını kaybedecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Üniversite kayıt için hangi belgeler gerekli? İşte elektronik kayıt ve şahsen üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler…
07 Eylül 2021, Salı 10:15 Son Güncelleme:
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Üniversite kayıt tarihleri, 2021 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gerekli belgelerini tamamlayan adaylar, belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Diğer yandan “Üniversite kayıtları ne zaman bitecek?” araştırmaları da gün geçtikçe yoğunlaşıyor….
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite kayıtları başladı.
Elektronik kayıtlar, 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.
Şahsen kayıtlar ise 6 Eylül Pazartesi günü başladı, 10 Eylül Cuma günü sona erecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
- Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
ÜNİVERSİTE KAYDINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
- Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
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