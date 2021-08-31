Haftalardır merakla beklenen YKS tercih sonuçları sonunda ÖSYM tarafından açıklandı. Yaklaşık 2 milyon öğrenci bu yıl bir üniversiteye yerleşti. Şimdi ise öğrencileri üniversite kayıt telaşı sardı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile üniversite kaydı elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kaydı e Devletten yapılır mı, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşme imkanı hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmak zorundalar. Bu kapsamda, kayıt işlemleri, 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıtlarını elektronik kayıt şeklinde yapan adaylar, kabul edildikleri üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYDI E DEVLETTEN YAPILIR MI, NASIL YAPILIR?

Üniversite kaydını elektronik ortamda yapmak isteyen öğrenciler, kayıt işlemlerini e- devlet üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar.

E devlet üzerinden üniversite kaydı yapabilmek için öğrencilerin öncelikle e devlet internet adresi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Sonrasında ise 'e-hizmetler' bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneği tıklandığında öğrenciden istenilen bilgi ve belgeleri girerek e kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Kaydını tamamlayan öğrenciler bu sayfadan, kaydolduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

Elektronik kayıt işlemleri tercih bağlıdır ve zorunlu değildir. Öğrenciler istemeleri halinde üniversitelerine giderek şahsen kayıt da yaptırabiliyorlar.

Elektronik kaydolmayı tercih eden öğrencilerin üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmıyor. Öğrenciler, elektronik kayıt işleminin ardından üniversitelerin duyurduğu tarihte ders kayıtlarını yaptırarak eğitime başlayabiliyor.

ÜNİVERSİTE ELKTRONİK KAYIT İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.