Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.
09 Haziran 2021, Çarşamba 01:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı.
Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1402353983742791681
ANKARA,(DHA)
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