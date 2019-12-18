Üniversite öğrencilerine Londra'da medya eğitimi
Dünyanın dört bir yanından yeni nesil küresel gazetecileri bulmayı, eğitmeyi ve desteklemeyi amaçlayan ‘Future News Worldwide’ 14-15 Temmuz 2020’de Londra’da Sky Central’da yapılacak.
British Council tarafından gerçekleştirilecek konferans için dünya çapında 18-25 yaş arasındaki 100 genç gazeteci, muhabir, blogger veya vlogger olma yolunda ilerleyen medya öğrencisi seçilecek. Başvurular https://www.britishcouncil.org/futurenews- worldwide web sitesinden yapılabiliyor.
Masraflar karşılanacak Programa seçilen katılımcılar, iki gün boyunca dünya çapında tanınan üst düzey editörlerden, yayıncılardan, yazarlardan ve gazetecilerden koçluk alacak. Türkiye’den seçilen katılımcıların konferans katılımı, gidiş-dönüş ulaşım ve konaklama dahil olmak üzere tüm masrafları British Council tarafından karşılanacak.
Bölüm gözetmeksizin, 18-25 yaş aralığındaki tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek. Konferans için son başvuru tarihi 14 Şubat 2020.