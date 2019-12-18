British Council tarafından gerçekleştirilecek konferans için dünya çapında 18-25 yaş arasındaki 100 genç gazeteci, muhabir, blogger veya vlogger olma yolunda ilerleyen medya öğrencisi seçilecek. Başvurular https://www.britishcouncil.org/futurenews- worldwide web sitesinden yapılabiliyor.

Masraflar karşılanacak Programa seçilen katılımcılar, iki gün boyunca dünya çapında tanınan üst düzey editörlerden, yayıncılardan, yazarlardan ve gazetecilerden koçluk alacak. Türkiye’den seçilen katılımcıların konferans katılımı, gidiş-dönüş ulaşım ve konaklama dahil olmak üzere tüm masrafları British Council tarafından karşılanacak.

Bölüm gözetmeksizin, 18-25 yaş aralığındaki tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek. Konferans için son başvuru tarihi 14 Şubat 2020.