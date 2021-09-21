Öğrencilerin yurt ve kiralık ev arayışıyla ilgili yapılan ‘Bu oda 900 TL’ haberi tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada fotoğrafın görüntülenme sayısı milyonlara ulaştı. Bir grup öğrenci de, ‘Barınamıyoruz Hareketi’ni hayata geçirdi. Öğrenciler, dün Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda sabahladılar. Öğrenciler, ‘Komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz’ dediler.

SOKAKTA SABAHLADILAR

Yurt ve kiralık daire ücretleri nedeniyle öğrenciler barınacak yer bulmakta zorlanıyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir grup öğrenci, “Barınamıyoruz Hareketi”ni hayata geçirdi. Öğrenciler, önceki gün İstanbul Kadıköy’de bir araya gelerek Yoğurtçu Parkı’nda sabahladılar.

Kalacak yerleri olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları açıklamada “Abartılı bir tepki vermiyoruz, komşunuz olmak yerine keyfimizden sokaklarda yatmıyoruz. Milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlatıyoruz” ifadelerini kullandılar. Seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktaran öğrenciler, “İyi ihtimalle binlerce liraya bulabildiğimiz penceresiz, karanlık, dar odalar yerine tercihimizi, sorunun çözümü olabilmek için geniş gökyüzünün altındaki parklarda, sıra arkadaşlarımızla geçirmekten yana kullanıyoruz” diye konuştular. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın da katıldığı protestoya vatandaşlar ise öğrencilere yemek getirerek destek oldu. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde de parklarda yatmaya devam edeceklerini açıkladılar.

‘BU ODA 900 TL’ HABERİ OLAY OLDU!

Öğrencilerin yurt ve kiralık ev arayışıyla ilgili yaptığı ‘Bu oda 900 TL’ haberi tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın görüntülenme sayısı milyonlara ulaştı. Son olarak change.org, sosyal medya hesaplarında ‘Kiralara Üst Sınır Getirilsin!’ imza kampanyasının görseli olarak haberimizin fotoğraflarına yer verdi. Change.org, “Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker, kendisini üniversite kazanmış bir öğrenci gibi tanıtarak 3 gün boyunca kalacak yer aradı. Ancak yaşanabilir ne bir ev ne de yurt bulabildi. Fotoğrafta gördüğünüz oda İstanbul Çağlayan’da bir Apart Pansiyon’a ait. Ne bir penceresi var ne de havalandırması. Buna rağmen istenen fiyat 900 TL” ifadelerini kullanarak imza kampanyasına destek istedi. Kampanyaya, dün saat 17.00 itibariyle 54 bin kişi imza attı. (Milliyet)