Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 4 yıl boyunca 207 farklı üniversiteden 21.021 öğrenci başvuru yaptı. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Toplumun her kesiminde ilgi uyandıran festivalde nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle ilk olarak 2018 yılında düzenlenen festivalde teknoloji yarışmalarına başvurular katlanarak artıyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 2018 yılından bugüne kadar Gaziantep Üniversitesi toplamda 812 öğrenci ile en çok başvuru yapan üniversite olarak öne çıkıyor. Gazi Üniversitesi 800 başvuru ile ikinci olurken, 625 öğrencinin başvurduğu Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin ilgi gösterdiği teknoloji yarışmalarında Marmara Üniversitesi 604, Anadolu Üniversitesi 549, Karadeniz Teknik Üniversitesi 535, Atatürk Üniversitesi 516, İstanbul Teknik Üniversitesi 515, Selçuk Üniversitesi 484 ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 445 başvuru ile ilk 10 üniversite arasında yer alıyor.