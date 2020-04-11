İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, bu sabah corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de COVID-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi ve CBI Lab üyesi sevgili Emircan Kılıçkaya bu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Kendisi gerçekten son derece yardım sever, çalışkan ve vefalı birisiydi. Allah rahmetiyle muamele etsin" ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya'nın mezun olduğu Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi de sosyal medyadan "2015 dönem birincisi mezunumuz ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya bu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun" mesajını yayımladı.



