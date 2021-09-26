Üniversite öğrencisinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Kılınç, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Denizde arama çalışması yapan ekipler, genç üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsisi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Mustafa KIRLAK/ORDU(DHA)



