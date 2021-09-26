Türkiye Üniversite öğrencisinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Üniversite öğrencisinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye

Üniversite öğrencisinden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için arkadaşıyla birlikte denize giren Niyazi Kılınç (21), boğuldu.

26 Eylül 2021, Pazar 20:47 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Kılınç, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Denizde arama çalışması yapan ekipler, genç üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsisi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Mustafa KIRLAK/ORDU(DHA) 

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