Üniversite sektör işbirliği

Beykoz Üniversitesi ile Aras Holding arasında eğitim ve staj konularında işbirliği anlaşması imzalandı. İşbirliği kapsamında Beykoz Üniversitesi öğrencileri bir dönem süresince Aras Holding bünyesindeki şirketlerde staj yapacak. Üniversitenin programlarındaki bazı dersler Aras Holding bünyesindeki şirket profesyonelleri ile birlikte yürütülecek. İki kurum aynı zamanda ortak seminer, konferans, panel ve sertifika programları da düzenleyecek. Üniversite ve Aras Holding’in birlikte gerçekleştireceği ortak araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri de olacak.