Eğitim & Kariyer Üniversite sektör işbirliği

Üniversite sektör işbirliği

Eğitim & Kariyer

Üniversite sektör işbirliği

İşbirliği protokolü Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras arasında imzalandı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Beykoz Üniversitesi ile Aras Holding arasında eğitim ve staj konularında işbirliği anlaşması imzalandı. İşbirliği kapsamında Beykoz Üniversitesi öğrencileri bir dönem süresince Aras Holding bünyesindeki şirketlerde staj yapacak. Üniversitenin programlarındaki bazı dersler Aras Holding bünyesindeki şirket profesyonelleri ile birlikte yürütülecek. İki kurum aynı zamanda ortak seminer, konferans, panel ve sertifika programları da düzenleyecek. Üniversite ve Aras Holding’in birlikte gerçekleştireceği ortak araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri de olacak.

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